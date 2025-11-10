ハレコイスイーツビュッフェイメージ岡山県 提供 岡山県は2025年12月21日、岡山市の杜の街グレース内「KURUNラウンジ」で、男女の出会いと交流イベント「ハレコイスイーツビュッフェ」を開催します。参加無料。 会場ではケーキやショコラなど12種類のスイーツを提供するビュッフェが設けられ、参加者同士が交流できるミニゲームや恋愛相談などが行われます。 対象は午前1