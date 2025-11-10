専業主婦として2人の娘を育てるさゆり(32)。夫・正勝との平穏な日常は、彼のスマホに届いた「温泉旅行」のメッセージで崩壊しました。数か月間の疑念が確信に変わり、正勝は風俗の女性との不倫を認めます。さらに夫からは謎の「1か月の猶予」を要求。その猶予期間、夫は不倫旅行を強行していて…。さゆりは離婚の決意を固め、ある行動にでるのでした。『夫の不倫旅行先に突撃訪問した話』第5話をごらんください。 さゆりは