俳優の大和田獏（75）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。母について語った。妻で俳優の岡江久美子さんが20年に亡くなった翌年、母・大和田恭子さんも逝去。生前は施設にて療養生活をしていたというが、コロナ禍で面会の機会も減っていたと回想した。岡江さんの死は「心配するからって母には内緒にしていた」とするも「電話をしたら知ってて」と説明。「僕のこと心配してくれて“あんな