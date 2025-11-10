◇侍ジャパン練習試合侍ジャパン―広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）侍ジャパンの3番手・隅田知一郎投手（26＝西武）が、まさかの炎上となった。4点リードの3回からマウンドに上がったが、5安打に1四球で一挙5点を失い、逆転を許した。ピッチクロックが導入された試合で、限られた秒数内でリズムをつくる難しさを露呈した形だ。