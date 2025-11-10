今から6年前、地域猫として日々を必死に生きていた「テト」ちゃん（年齢不明・女の子）。出会ったときはすでに成猫でした。ある大雨の日、Xユーザー・テトにゃんさん（@tetonyan3347）は、偶然テトちゃんに目が留まります。このときから、ふたりの運命は動き出しました。【写真】＜ビフォーアフター＞険しかった目が…6年後にはこんなに優しい表情に冷たい雨に打たれていた猫ーー運命を変えた出会いの日2019年6月4日、雨でずぶ濡れ