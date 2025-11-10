¡Ö¥«¥×¥³¥óÆþ¼ÒÅö»þ¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ½Ð¤Æ¤­¤¿¡Ä¡×ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿ÀÃ«±Ñ¼ù¤µ¤ó(54)¤¬¡¢¿·Æþ¼Ò°÷Åö»þ¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ¤òX¤Ç¸ø³«¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤È¥«¥×¥³¥óÆþ¼ÒÅö»þ¡Ê1994Ç¯¡Ë¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ½Ð¤Æ¤­¤¿¡Ä¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥«¥×¥³¥ó»þÂå¤Î¿§¤¢¤»¤¿µëÍ¿»ÙµëÌÀºÙ½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡×¡Ö¤è¤¯¤¾¤³¤³¤«¤é¥«¥×¥³¥ó¤ÇÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î1