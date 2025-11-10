＜ACNチャンピオンシップ最終日◇9日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞降雨により最終日は中止となり、第3ラウンドを終えてトータル13アンダーで首位に立っていた杉浦悠太が今季初優勝。それを支えたのは、特に“ウェイト調整”で復活したパッティングがカギとなった。「パッティングが良かったので、無理にピンを攻めることなく安全なゴルフができました」。【連続写真】パター感覚で打つだけでチャックリし