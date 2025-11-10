吉田優利が自身のインスタグラムを更新。滋賀県で開催された米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」の参戦にあわせて、お隣の京都を訪問。たくさんの写真や動画を一挙に投稿した。【動画】「大吉」の文字が浮かびあがったおみくじに大喜びの吉田優利【本人のInstagramより】神社を参拝する写真とともに、鰻重やタコ焼き、玉子焼きを食べている姿や、ところてんを自ら押し出すと「おー！」と喜ぶ声まで聞こえてきそうな動画、さ