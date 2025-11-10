南都銀行 [東証Ｐ] が11月10日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比11.4％増の112億円に伸び、通期計画の215億円に対する進捗率は52.3％に達したものの、5年平均の68.5％を下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比7.0％増の102億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9