女優の片桐はいり（62）の公式インスタグラムが10日に更新され、赤い着物姿の写真が披露された。現在出演中のドラマについて「明日の『シバのおきて』は、第6話『シバの振り見て、我振り直せ』です」と告知。着物姿の女の子と犬の写真をアップし、「写真は、先週チラッと映った幼い清家さんとゲン太さん」と伝えた。片桐は、NHKの連続ドラマ「シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」（火曜後10・00）に出演しており、柴犬専門