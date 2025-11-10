西武は10日、大リーグ挑戦を希望している今井達也投手（27）に対し、今オフのポスティングシステムを利用しての移籍を容認すると発表した。容認決定を受けて報道陣の取材に応じた今井は「広池（球団本部長）さんは『本当に最後の最後まで悩んだ』と強く言っていた。（球団）は悩み抜いたすえの決断で、容認という形にしていただいたことに凄く感謝しています。あとはどれだけライオンズに恩を返せるかだと思っている」と話した