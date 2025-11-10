＜大相撲十一月場所＞◇二日目◇10日◇福岡・福岡国際センター【映像】カメラが捉えた“ポツン”とミュージシャンの姿きのう熱戦の幕が上がった大相撲十一月場所の二日目、序ノ口の取組開始前から人よりも座布団が目立つ客席に“ポツン”と座るミュージシャンの姿をカメラが偶然捉えた。まさかの光景に「さすがに目立つでしょw」「これはガチ」「好きすぎる」など一部ファンがざわついた。呼出が打ち鳴らす拍子木に続いて、館