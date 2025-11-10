リコー、リコージャパン、育て上げネットは11月10日、急速に進展するデジタル社会の中で情報格差により就労に困難を抱える若者を支援する「若者向けデジタル支援プログラム」を協働で実施することを発表した。○取り組みの背景3社の取り組みは今回で5年目を迎える。今年度は地域のステークホルダー（NPO、企業、行政）と連携し、東京、岐阜、広島など複数の地域で実施。育て上げネットや連携団体に所属する若者を対象に、リコーグ