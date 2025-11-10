OpenAIが米国のDonald Trump(ドナルド・トランプ)政権に対し、AIデータセンター建設への税制優遇措置の拡大を求めていることが明らかになった。○税制優遇拡大の背景とはOpenAI Chief Global Affairs OfficerのChris Lehane(クリス・レへイン)氏は、10月27日付で大統領府で科学技術政策局長を務めるMichael Kratsios氏宛ての書簡で、前政権下で制定されたCHIPS法に含まれる先端製造投資税額控除(AMIC)の適用範囲拡大を要請した。10