三洋貿易 [東証Ｐ] が11月10日後場(14:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比13.0％減の68.7億円になり、26年9月期も前期比5.5％減の65億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の58円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比37.6％増の8.4億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の3.6％→2.6％に悪化した。 株探ニュ}