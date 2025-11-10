◆大相撲▽九州場所２日目（１０日、福岡国際センター）東三段目３１枚目・可貴（追手風）が、西三段目３０枚目・白旺灘（山響）を下手投げで下し、白星発進した。「（下手は）いいところを取れていたので、相手の動きに冷静に対応できた」と振り返った。今年夏場所の初土俵から順調に白星を重ね、名古屋場所で序ノ口優勝、秋場所では序二段優勝を果たし、今場所は三段目に昇進した。新三段目としての一番を取り終え「やって