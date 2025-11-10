グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」の監修商品『バナナかすたあどクレープ』（税込268円）が、11日より全国のファミリーマートで新登場する。【写真】レトロかわいい！『東京ばな奈カレー』パッケージもっちもちのクレープ生地の中には、くちどけなめらかなバナナカスタードクリームがたっぷり。「東京ばな奈」らしい優しいバナナの味わいが、口いっぱいに広がり、バナナホイップクリームのコクとの絶妙なバラン