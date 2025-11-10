阪神の優勝記念パレードが10日、秋季キャンプを張る高知県で行われた。高知市の帯屋町エリアを、地元・高知商出身の藤川球児監督、独立リーグ高知出身の石井大智投手、ラファエル・ドリス投手らがオープンバスに乗ってパレード。大勢の観衆に手を振った。パレードに先立ち、高知県スポーツ顕彰（プロスポーツ部門）を授与された藤川監督は、スピーチの際、突如顔を伏せた。「何から話そうか…」とつぶやき、うまく言葉が出ず