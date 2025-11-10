◇侍ジャパン宮崎秋季キャンプ2025 練習試合 広島 vs 侍ジャパン(10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)野球日本代表・侍ジャパンは広島との練習試合を実施。3番手として4点リードの3回にマウンドへあがった隅田知一郎投手が、5失点を喫しました。ここまで先発・平良海馬投手、2番手・大勢投手と、広島打線を無安打に抑えていた侍ジャパン。キャッチャーとしてリードするのは坂本誠志郎選手です。広島側の投手はNPB統一球を使用し