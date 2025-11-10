天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが東南アジアのラオスを公式訪問するのを前に、昭和天皇陵などを参拝されました。グレーの参拝服姿の愛子さまは午前10時半ごろ、東京・八王子市の武蔵陵墓地に到着されました。愛子さまは曾祖父母にあたる昭和天皇と香淳皇后の陵の前にゆっくりと進み、玉串を捧げて深々と拝礼されました。ラオス訪問は今月17日から22日までで、愛子さまは、首都ビエンチャンでトンルン国家主席の表敬訪問や晩さん会