シード [東証Ｐ] が11月10日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比47.1％増の11.2億円に拡大し、通期計画の16億円に対する進捗率は70.3％に達し、5年平均の65.0％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比16.3％減の4.7億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月