あるテーマのランキングのトップ９をあててご褒美をゲット！今回のテーマは・・・＜２０〜７０代に聞いた、長髪が似合う男性有名人＞１位江口洋介２位木村拓哉３位武田鉄矢４位高見沢俊彦５位オダギリジョー６位栗原類７位長州力８位又吉直樹９位山下達郎 ＜視聴者プレゼント＞築地伊藤海苔店さんの『ぶっかけ漁師めし２個セット』をプレゼント！ 