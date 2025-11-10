今人気の自分時間を楽しむ「ご褒美体験教室」を小島奈津子さんが調査！家事の合間にできる料理教室や工芸品作りなど話題の体験教室が登場！【出演者】  小島奈津子【ご紹介した教室】・魚専門の料理教室「レリエキッチン」・苔テラリウム専門店「Terrariums」・サンドブラスト本部教室・フラワーアレンジメント教室「ヘクセンハウス」 