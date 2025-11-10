シャープは11月20日、単身世帯向けのジャー炊飯器「KS-CS05J」を発売する。カラーはホワイトとブラックの2色展開で、ストア価格は1万5400円。●丸みを帯びた新デザインを採用 お手入れも簡単で調理メニューも充実新製品は、「自炊を楽しくする、置いて絵になる炊飯器」をコンセプトに新デザインを採用し、丸みを帯びた外観が特徴のマイコン3合タイプのジャー炊飯器。サイズは幅222mm×奥行260mm×高さ190mm。操作部は、すっ