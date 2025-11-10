［U-17W杯］日本２−１ポルトガル／11月９日／Aspire Zone - Pitch５カタールで現地11月９日に行なわれたU-17ワールドカップのグループステージ第３戦。U-17日本代表はU-17ポルトガル代表を２−１で下し、グループ首位でノックアウトステージ進出を決めた。相手は優勝候補の一角と目されるポルトガル。洗練された戦術を持つ欧州王者は、個々の力でも頭ひとつ抜けている。特に攻撃陣のフィジカル、テクニックは一級品で、10番の