ＵＥＸ [東証Ｓ] が11月10日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比31.0％減の5.2億円に落ち込み、通期計画の11.5億円(中央値)に対する進捗率は45.7％となり、5年平均の45.6％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比22.4％増の3.1億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の3.3％→2.6％に悪化した。 ※業績予想がレンジで開