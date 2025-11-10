中国国営新華社通信によると、秦の始皇帝の祖母、夏太后（前300年ごろ〜前240年）の陵墓で見つかったテナガザルが、クロテナガザル属（Nomascus）の新種であることを、中国の科学者が率いる国際チームが発見した。この研究成果はこのほど、科学学術誌セルに掲載された。陝西省考古研究院は2004年、夏太后陵第12号坑の発掘調査で、テナガザルの骨を含む動物の骨群を発見した。18年に中国と英国の研究者らが行った形態学的研究で、こ