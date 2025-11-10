イタリア・セリエAのペルージャは9日（日本時間10日）、レギュラーラウンドの第6節でアウェーでのピアチェンツァ戦に臨み、2セットを先取されてから3ー2のタイブレークで逆転勝利を収めた。これでチームは開幕5連勝で、リーグ首位となった。ペルージャでプレーするバレーボール男子日本代表の石川祐希は途中出場ながら7得点をマーク。第4セット、第5セッ