南昌漢代海昏侯墓考古学的調査成果発表10周年および漢代地域文化学術シンポジウムが11月8日、中国南東部の江西省南昌市で開催され、海昏侯墓から出土した簡牘の修復の進捗状況などが発表されました。このうち、海昏侯の墓からは中国最古の詩集「詩経」関連の簡牘約1200枚が出土しており、秦・漢時代（紀元前221年〜220年）の「詩経」全巻が初めて確認されたことが明らかにされました。海昏侯墓は漢武帝の孫である廃帝劉賀の墓です