◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)卓球WTTチャンピオンズ フランクフルトが9日まで行われ、早田ひな選手が張本美和選手を決勝で破り、優勝を飾りました。早田選手は初戦で韓国のチュ ヨンヒ選手にフルゲームで勝利。2回戦は韓国のイ ウンヘ選手、準々決勝はプエルトリコのA.ディアス選手を退けます。準決勝では2000年生まれの同学年、伊藤美誠選手との“みまひな”対決で勝利。決勝では10月のWTTスターコ