■◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)大会最終日の9日に男子シングルス準決勝と決勝が行われ、松島輝空選手(世界ランク13位)が優勝を飾りました。日本男子勢として唯一のベスト4入りを果たしていた松島選手は、準決勝ではデンマークのリンド選手(同21位)と対戦しました。両者1ゲームづつを取り合い迎えた第3ゲーム、デュースまでもつれましたが競り負けてゲームカウント1-2とします。しかし第4ゲームを圧倒