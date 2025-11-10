西武は10日、大リーグ挑戦を希望している今井達也投手（27）に対し、今オフのポスティングシステムを利用しての移籍を容認すると発表した。容認決定を受けて報道陣の取材に応じた今井は、同い年で今年のワールドシリーズでMVPに輝いたドジャース・山本由伸へのライバル心も口にした。「年も一緒。もちろん凄いなっていうのはありますけど、感心している場合じゃない。行くからには（自分も）ワールドチャンピオンにならない