10日（月）にセリエA2男子の第4節が行われ、男子日本代表でセッターの山本龍が所属するターラントが、ホームでポルデノーネと対戦した。 第4節でもこれまでの試合に続き、山本はスタメン出場を果たす。第1セット、サイドアウトを奪い合う序盤となったが8-10とリードを許し、そこから徐々に点差を広げられていく。しかし粘りをみせるターラントは、2本の連続サービスエースを