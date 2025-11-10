「１票の格差」が最大３・１３倍だった７月の参院選は、投票価値の平等を求める憲法に違反するとして、弁護士グループが北海道選挙区の選挙無効（やり直し）を求めた訴訟で、札幌高裁（斎藤清文裁判長）は１０日、「違憲状態」と判断した。選挙無効の請求は棄却した。二つの弁護士グループが全国で起こしている計１６件の訴訟の一つ。今回が１１件目の判決で、「合憲」４件、「違憲状態」７件となった。