古文書などの紙を食べる「文化財害虫」のニュウハクシミが、博物館や図書館など１９都道府県に拡大している。繁殖力が強く、定着してしまうと駆除が困難になる。害虫の防除方法の調査研究を行う東京文化財研究所は、早期の発見と対応を呼びかけている。ニュウハクシミは、１９１０年にスリランカで発見された外来種の昆虫で、成虫は約１センチになる。紙の表面をかじり取るように食べ、古文書や屏風（びょうぶ）、掛け軸など史