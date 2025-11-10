「大相撲九州場所・２日目」（１０日、福岡国際センター）東三段目４１枚目の岡田（２３）＝高田川＝は美（伊勢ケ浜）と対戦。立ち合いから一気に前に出て突き出した。圧力が違った。立ち合いで当たると厳しい突きで一方的に攻め込んだ。「こんないい感じはない。体はメッチャいいです」と手応えを口にした。東海大柔道部出身の岡田。角界入りのきっかけとなった大学先輩の柔道金メダリストで、新日本プロレスのデビュー戦