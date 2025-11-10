日本代表ＭＦ南野拓実（モナコ）、ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）が１０日、都内で行われたＪＦＡ・アディダス「サッカー日本代表２０２６」キャンペーン共同発表会にゲストとして登壇した。６日に来年６月の北中米Ｗ杯で着用するユニホームが発表され、３人は初の公の場で新戦闘服に袖を通して登場。南野は「いつも日本代表の新しいユニホームの発表前は選手としてすごく楽しみに