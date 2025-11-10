香川県 提供 香川県観音寺市大野原町有木の県道大野原川之江線の「交差点付近から南に約700ｍ」の区間が11月7日午後10時30分から通行止めになっています。 道路の整備工事中ののり面に変状があり、土砂崩れの恐れがあります。現在、応急対策工事を行っています。 う回路がないので、誘導員の指示に従って通行して下さい。