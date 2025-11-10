国分東北（本社・宮城県仙台市）は東北6県の日本酒詰め合わせセット「美酒めぐり東北の酒」を全国発売した。東北6県の人気蔵元の本醸造を詰め合わせた。セット内容は、八戸酒類「如空 本醸造」（青森）、あさ開「あさ開 本醸造 蔵埠頭COLOR」（岩手）、秋田酒類製造「高清水 本醸造」（秋田）、東北銘醸「初孫 特別本醸造峰の雪渓」（山形）、佐浦「浦霞からくち本醸造」（宮城）、榮川酒造「榮川 本醸造辛口」（福島）。各300