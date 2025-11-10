世界的なバイオ燃料需要の増加で食用油のコスト環境が悪化している。日清オイリオグループ、J-オイルミルズの製油大手2社の上期決算は、それぞれ営業利益32.6％減、53.8％減の大幅減益となり、相次ぎ通期業績を下方修正する非常事態となっている。日清オイリオグループは通期の営業利益予想を当初の210億円から150億円に修正。J-オイルミルズも同90億円から50億円に引き下げた。下方修正の最大の理由は、油脂のコスト悪化と