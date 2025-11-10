インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」に「鋼の錬金術師 2025」が登場。「エドワード・エルリック」をはじめ、セガ限定の新規描きおこしイラストを使ったグッズが当たるくじをインターネットで楽しめます☆ セガ ラッキーくじオンライン「鋼の錬金術師 2025」  くじ販売期間：2025年11月7日(金)11:00〜12月8日(月)23:59価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初