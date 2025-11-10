下水道管の点検にドローンの活用を検討している宇都宮市は７日、下水道の維持管理を行う事業者にドローンを導入してもらおうと、市内の下水道施設でデモンストレーションの見学会を開催しました。 埼玉県八潮市で２０２５年１月に起きた道路陥没事故で、下水道管の深刻な腐食などが原因とされたことを受け、国土交通省は全国の自治体に下水道管の調査を要請しました。 下水道管の点検作業で、８月には埼玉県行