ラグビーによるまちづくりや地域活性化の機運を高めようと、栃木県内企業や県などによるネットワークが新たに組織され７日、宇都宮市でキックオフ会が開かれました。 今回新たに設立されたのは「とちぎラグビーネットワーク」です。 ７日キックオフ会が開かれ、県内企業およそ１３０社でつくる「とちぎ圏央まちづくり協議会」や県、それにＬＲＴでつながる宇都宮市と芳賀町などからおよそ２６０人が参加