栃木銀行は７日、今年度の中間決算を発表し前の年の同じ時期と比べ連結、単体ともに増収増益となりました。 今年４月から９月までの栃木銀行単体での中間決算は一般企業の売り上げにあたる経常収益は２２３億円で前の年の同じ時期と比べて２６億円率にして１３．２％の増加となりました。また最終的な利益は４１億円となり前の年より２８億円、率にして２０２．５％増え増収増益となりました。 これは２０２４年３月以降の