全国高校ラグビー栃木県大会は８日、栃木市のニッコークリエートスポーツフィールドとちぎで決勝が行われ、國學院栃木が３大会ぶりに決勝に進んだ佐野日大と対戦し、１５８ー７と力の差を見せつけ２６大会連続で花園への切符を手にしました。