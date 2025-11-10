Gen-AX（ジェナックス）とソフトバンクは、コールセンター向けAIソリューション「X-Ghost」（クロスゴースト）の正式提供を開始した。三井住友カードとの実証を経て、一定以上の規模を持つコールセンター向けに販売する。 「X-Ghost」は、AIが自律的に思考して自然な音声対話で顧客対応ができる“AIオペレーター”。24時間365日で対応でき、モニタリングAIが発話