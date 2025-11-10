スターバックス コーヒー ジャパンは、11月14日よりこれからの寒い冬の季節にぴったりのふわふわカプチーノ仕立てのスープ『トリュフ スープチーノ』を全国のスターバックス（一部店舗を除く）で販売する。○スターバックス初“スープチーノ”が登場スターバックスから、初、バリスタが一杯ずつ丁寧にいれる新しい一杯 “スープチーノ” が登場する。カプチーノのようにバリスタが一杯ずつ丁寧にスチームしたきめ細やかなフォーム