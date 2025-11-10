◆練習試合侍ジャパン―広島（１０日・サンマリンスタジアム）１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けて宮崎で強化合宿中の侍ジャパンと広島の練習試合が１０日、サンマリンスタジアムで行われた。侍ジャパンは２回から２番手で巨人・大勢が登板。渡辺を１５４キロの直球で中飛、林はこの日最速の１５５キロの直球で左飛、二俣は１５１キロの直球で