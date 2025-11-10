◇練習試合広島―侍JAPAN（2025年11月10日サンマリンスタジアム宮崎）広島は10日、秋季キャンプ地の宮崎で侍ジャパンとの練習試合を行った。初回から4点を失う苦しい展開の中、矢野雅哉内野手（26）が持ち味の守備で球場を沸かせた。初回、先発の辻が先頭の岡林からの4連打、味方失策で4点を失う展開となったが、矢野が好守で侍ジャパンの攻撃を断ち切った。1死一塁、村林の弱い打球をダッシュよく前進してショートバウ