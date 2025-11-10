米国に遠征中のミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝が、ともにデルマーで騎乗した１１月８日、９日の２日間で５勝の固め打ちを演じた。８日は３鞍に騎乗し、３Ｒ（芝１０００メートル）と５Ｒ（芝１６００メートル）の一般レースで勝利。９日は４鞍に騎乗し、４Ｒ（ダート１３００メートル）と６Ｒ（ダート１６００メートル）と９Ｒ（芝１６００メートル）の一般レースを勝った。同騎手は前週も１０月３０日に３連勝と好調。